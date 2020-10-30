"العقوبات في ديسمبر".. الاتحاد الأوروبي يستنكر "خطاب" تركيا واستفزازاتها في المتوسط

2020/10/30 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد قادة الاتحاد الأوروبي باستفزاز أنقرة وخطابها "غير المقبولَين تماما"، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب قمة أوروبية عبر الفيديو، الخميس.

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