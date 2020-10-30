تجنّبي إطعام طفلك ذات “6 أشهر” هذه الوجبات

2020/10/30 | 03:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تحتار ال​أمهات​ في الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع طفلهن الصغير، وما هي الأطعمة المناسبة له.



فالنظام الغذائي المناسب للطفل هو الأكثر أهمية كي لا يتعرض لمشاكل صحية، خصوصا وان لكل مرحلة عمرية أطعمة مناسبة لها، وتُعتبر مرحلة ما بعد الـ 6 أشهر هي الأهم إذ يبدأ الطفل بتناول الأطعمة، وبحسب ما […]

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