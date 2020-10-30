2020/10/30 | 03:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ سرى جياد/ الهالوين احتفال يقام في ليلة 31/10 من كل سنة عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين لكنهما عيدان مختلفان ومع أن كلمة الهالوين Halloween مشتقة من عشية القديسين Hallowe’en Even التي تفتح به الأيام الثلاثة للليلة الطقسية المسيحية لاستذكار الموتى وتعود جذور هذا العيد إلى (ايرلندا ). ويعد هذا العيد من الأعياد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يحتفل العراقيون بعيد الهالوين بالسنوات الأخيرة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يحتفل العراقيون بعيد الهالوين بالسنوات الأخيرة ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يحتفل العراقيون بعيد الهالوين بالسنوات الأخيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).