2020/10/30 | 04:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /من السهل التحكم في مرض السكري من النوع 2 إذا قمت بتعديل جوانب من نمط حياتك، وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يساعدك في السيطرة على نسبة السكر في الدم.



ومرض السكري من النوع 2 هو النتيجة النهائية لعمليات في الجسم لا تجري بشكل صحيح، وبالتحديد، لا ينتج البنكرياس ما يكفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد عظيمة لشراب الرمان..



يخفض نسبة سكر الدم وكالة الصحافة المستقلة.

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