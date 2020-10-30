الولايات المتحدة.. رقم قياسي جديد بإصابات كورونا خلال 24 ساعة

2020/10/30 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت الولايات المتحدة، الخميس، رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقاً لإحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

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