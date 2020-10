2020/10/30 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استيقظ الكثير من الأميركيين المسلمين خلال الأيام القليلة الماضية ليفاجؤوا بصورة تجمع المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته السيناتورة كامالا هاريس مصحوبة بالآية القرآنية "إن مع العُسر يسرا" مصحوبا بترجمة إنجليزية (Indeed, with hardship comes ease) تتصدر حساباتهم على وسائط التواصل الاجتماعي مثل منصة تويتر ومنصة فيسبوك وغيرهما.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يستشهد بالآية : ان مع العسر يسرا .



فهل سيفي بوعوده مع المسلمين وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يستشهد بالآية : ان مع العسر يسرا . فهل سيفي بوعوده مع المسلمين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يستشهد بالآية : ان مع العسر يسرا . فهل سيفي بوعوده مع المسلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).