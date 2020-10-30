تحليل : اوربا ترغب بفوز بايدن لاصلاح العلاقات مع امريكا

2020/10/30 | 05:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

«ترحب معظم الدول الأوروبية بشدة بفوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن».



وأوضح سبيك ان هذا يرجع إلى «شعورهم المشترك الواسع النطاق بأن رئاسة ترامب تمثل أدنى نقطة للعلاقات عبر الأطلسي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية».

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