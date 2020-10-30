لتجنب ضعف البصر أفضل الفيتامينات لصحة العيون

2020/10/30 | 05:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تحتاج عيناك إلى توازن حاسم من الفيتامينات للحفاظ على الرؤية في أفضل حالاتها، خاصة مع التقدم في العمر.



وإذا لم تحصل على ما يكفي من بعض الفيتامينات مثل A وB12، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض العيون التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف البصر وحتى العمى.



وفي كثير من الحالات، يكفي اتباع نظام […]

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