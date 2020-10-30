تعرف على اهم اعراض نقص فيتامين د خلال فصل الشتاء

2020/10/30 | 06:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د)، وخلال أشهر الشتاء، عندما تقل ساعات النهار، قد يكون من الصعب الحصول على كل الفيتامين الذي تحتاجه من أشعة الشمس.

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