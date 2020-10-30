2020/10/30 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تشمل أعراض سرطان الرئة صعوبة التنفس والصداع وألم الصدر المستمر.



ولكن قد تكون أيضا عرضة لخطر الإصابة بورم رئوي مميت إذا لاحظت علامة “مفاجئة” على ظهرك.



ويعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات التي يجب تشخيصها، حيث يصعب عادة اكتشافه حتى ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.



وقد تكون معرضا لخطر الإصابة بالمرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علامة في ظهرك قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة وكالة الصحافة المستقلة.

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