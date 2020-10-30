مهاتير محمد: من حق المسلمين معاقبة الفرنسيين

2020/10/30 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الخميس، إنه “من حق المسلمين معاقبة الفرنسيين، بما أنهم حمّلوا المسلمين والدين الإسلامي مسؤولية ما اقترفه شخص غاضب”.



وأضاف مهاتير محمد في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أن “معلما في فرنسا قطعت رأسه من قبل صبي شيشاني عمره 18 عاما، لأنه غضب من المعلم الذي كان يظهر […]

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