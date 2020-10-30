نضال الأحمدية تشنّ هجوما قاسيا على معتصم النهار

2020/10/30 | 06:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- شنّت الإعلامية نضال الأحمدية هجوما قاسيا على الممثل معتصم النهار، وذلك من خلال مقطع مصوّر انتشر عبر “إنستغرام”، وتوجّهت إليه بالقول إنه نجم وليس ممثلاً، وإنه يحتاج إلى الوقت ليصبح ممثلاً.



وأضافت: “هل تعتقد أنك أيمن زيدان؟ لست ممثلاً كبيراً.



ربما أنت نجم تحبك الفتيات”، مشبهةً إياه بعارضي الأزياء وبمؤثري المواقع وبالراقصات.



ولفتت […]

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