2020/10/30 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلنت الإعلامية الأردنية والمرشحة للانتخابات النيابية، نسرين أبو صالحة، مساء الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت أبو صالحة، إن نتيجة فحصها لفيروس كورونا، ظهرت سلبية بعد إجرائه الخميس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة الإعلامية نسرين ابو صالحة بكورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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