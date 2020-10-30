2020/10/30 | 06:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- يعتبر تطبيق المراسلات الفورية المجانية واتسآب هو الأشهر عالميًا حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، والذى تم بيعه فى صفقة لشركة فيسبوك فى عام 2017، ليصبح شريكا أساسيا فى حياتنا اليومية سواء الشخصية فى العمل.



ومع الوقت أصدرت إدارة واتسآب عدة ميزات لمستخدميها لجذب أكبر عدد ممكن منهم، ومن بينها ميزة حذف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة رؤية الرسائل المحذوفة على واتسآب وكالة الصحافة المستقلة.

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