تقرير أميركي يكشف عن تهديدات لقادة في البنتاغون

2020/10/30 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لمحطة ان بي سي الأميركية، الخميس، عن تعرض قادة عسكريين بالبنتاغون إلى تهديدات في الشهر الماضي يعتقد أن لها صلات بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذلك نقلا عن خمسة مسؤولين أميركيين رفضوا الكشف عن هوياتهم لحساسية الموضوع.

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