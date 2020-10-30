2020/10/30 | 06:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي مع الموجة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا بالعديد من الاستشارات الطبية منها الحقيقي و منها اكذوبة لا فائدة منه سوى التفاعل عبر المواقع و حصد الإعجابات و الشهرة .



حسب ما ورد فإن طبيبة روسية نفت ما يتردد في موقاع التواصل الإجتماعي من أهمية الثوم و الزنجبيل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كذبة كبيرة ..



طبيبة تفجر مفاجأة حول فوائد الثوم وكالة الصحافة المستقلة.

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