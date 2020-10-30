بين ميسي ورونالدو.. من اختار أسطورة تشلسي

2020/10/30 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم مدرب فريق تشلسي، النجم الإنكليزي السابق فرانك لامبارد، إلى مجموعة أساطير كرة القدم الذين قرروا التفضيل بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بشأن من هو "الأعظم في تاريخ كرة القدم".

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