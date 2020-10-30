2020/10/30 | 07:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بعد إعلان الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" عن وضعها مولوداً جديداً سارع العديد من نجوم ونجمات الفن للمباركة لزميلتهم بمولودها الجديد متمنين له الحياة المديدة والسعادة ولوالدته الصحة والسلامة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ميريام فارس”تتلقى التهاني بمناسبة مولودها الجديد وكالة الصحافة المستقلة.

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