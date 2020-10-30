العراق.. حادث مروع في الديوانية

2020/10/30 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق عن مصرع واصابة ستة اشخاص بحادث مروري مروع في الديوانية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني لاخراج الجثث....

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