مقتل عراقي بهجوم مسلح شمالي بغداد

2020/10/30 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، بمقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد.

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