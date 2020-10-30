2020/10/30 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل بالرغم من علمي المسبق ، بحساسية منصب شيخ الازهر، بوصفة منصب رفيع ،الا ان ظني انه ليس منصب مقدس يمكن انتقاد اداءه وسلوكه الوظيفي ، لاسيما ان كان هذا الاداء له مردود فوري وانعكاس خطير علي حياة مليار ونصف المليار المسلم حول العالم، واتمني من الله ان يتسع صدر الجميع لفهمي الخاص بالاشكالية الكبري والمركبة ، التي يعيشها الازهر وشيخه ومؤسساته، والتي استشعر انها لن تترك العالم الاسلامي حتي يدركه الغرق ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة الي شيخ الازهر / ذنب القاتل والمقتول في رقبتك - حجاج نايل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة الي شيخ الازهر / ذنب القاتل والمقتول في رقبتك - حجاج نايل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).