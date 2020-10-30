"اللايكات" على فيسبوك قد تعرضك للاحتيال

2020/10/30 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير لموقع كليك أون ديترويت دوت كوم من عمليات الإعجاب على عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا ان تلك الخطوة قد تجعل المستخدمين عرضة للاحتيال.

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