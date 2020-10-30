أدوية لكورونا تصل العراق والصحة تصدر بيانا بشأنها

2020/10/30 | 07:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن وصول الأدوية التي تدخل في علاج المصابين بفيروس كورونا وادوية متنوعة عبر مطار بغداد الدولي....

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