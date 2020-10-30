الاحتجاج على الإرهاب الإسلامي - نادية خلوف

2020/10/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لماذا لا نتحرك ضد الارهاب الاسلامي؟هاينك بالاسترجمة : نادية خلوفلماذا لم يؤد العنف الإسلامي في فرنسا إلى احتجاجات كبيرة؟.



يدعو هاينك بالاس إلى النضال الجماعي من أجل حقوقنا الفردية.



ما الذي يتطلبه الأمر لتصبح جريمة قتل سياسية؟ من أجل أن يشعل شرارة قوية لدرجة أنه يؤدي إلى انعكاس شبه عالمي؟ لأنك بعد ذلك تشعر أنك مضطر للتوقف؟عندما قتلت شرطة مينيابوليس جورج فلويد في أوا ......





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