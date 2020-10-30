مرحبا أيتها الطوباوية المضادة ! - حميد زناز

2020/10/30 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز ظهرت أصناف كثيرة من الناس، يتحدثون بإطناب عما يحدث و يصفون لنا ما يجري كأنهم في سوق فارسي منذرين بالخطر المحدق :" أنا سبق و أن قلت لكم ، نبهتكم !" هذا نوع جديد الانتهازيين يتكاثر بين الصحفيين، الاقتصاديين، علماء الاجتماع، "فلاسفة الفكر الجاهز"، سياسيين و سياسيات من اليمين المتطرف، كلهم أصبحوا خبراء يشتركون في نفس الصفة : مهارة فطرية كبيرة في علم التنبؤ بالماضي.



إن صانعي الرأي هؤلاء يعرفون دائمًا ك ......





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