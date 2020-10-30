مقابل 20 مليون دولار.. نتفليكس تتعاقد مع بيكهام لإنتاج مسلسل عن قصة حياته  

2020/10/30 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق نجم الكرة الإنكليزية السابق، ديفيد بيكهام، مع شركة نتفليكس الأميركية، على إنتاج مسلسل وثائقي يحكي قصة حياته، في صفقة يحصل من خلالها اللاعب السابق على 16 مليون جنية إسترليني (أكثر من 20 مليون دولار)، وفقا لما نقلته صحيفة "الصن".

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