“القائد” محمد النني يلقى استحسان جماهير أرسنال

2020/10/30 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أثنى جماهير أرسنال الإنجليزي على أداء المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق الإنجليزي، واستحقاقه الحصول على شارة القيادة خلال مواجهة دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي.



وفاز أرسنال على دوندالك (3-0)، مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



ولعب النني أساسيا في المباراة، وحصل على شارة […]

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