2020/10/30 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تمييز ثلاثة انواع من المصارف في العراق: المصارف الحكومية ,والمصارف الاهلية والمصارف الاجنبية.



وبالنسبة للمصارف الحكومية يمكن الاشارة الى مصارف الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي التعاوني والمصرف العقاري ومصرف العراق والمصرف العراقي للتجارة اضافة الى البنك المركزي العراقي المشرف على القطاع المصرفي.



اما بالنسبة للمصارف الاهلية فيمكن ان نشير الى : بغداد والتجاري العراقي والشرق الاوسط العراقي للا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يسهم القطاع المصرفي العراقي في عملية التنمية الاقتصادية في العراق ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يسهم القطاع المصرفي العراقي في عملية التنمية الاقتصادية في العراق ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).