طالبته بالإفراج عن نزانين زغاري.. بريطانيا تستدعي السفير الإيراني

2020/10/30 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الإيراني بالمملكة المتحدة، للتعبير عن قلقها إزاء اعتقال بريطانية من أصول إيرانية منذ عدة أعوام، بحسب صحيفة الغارديان.

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