2020/10/30 | 08:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف/نينا/ بالصور ..



استقبالا لولادة سيد الكائنات والمرسلين نبينا محمد(ص)...غسل القبة المباركة لمرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب(ع)./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. استقبالا لولادة سيد الكائنات والمرسلين نبينا محمد(ص)...غسل القبة المباركة لمرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب(ع)) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. استقبالا لولادة سيد الكائنات والمرسلين نبينا محمد(ص)...غسل القبة المباركة لمرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب(ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).