تعرف على اهم اعراض نقص فيتامين (د) خلال فصل الشتاء

2020/10/30 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

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قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د)، وخلال أشهر الشتاء، عندما تقل ساعات النهار، قد يكون من الصعب الحصول على كل الفيتامين الذي تحتاجه من أشعة الشمس.

ومن دون ما يكفي من فيتامين (د)، الذي يعرف أيضا بفيتامين "أشعة الشمس"، من الصعب تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.



وقد يؤدي النقص الحاد في الفيتامين، إلى تشوهات العظام أو الكساح أو لين العظام.

ولكن ليس من السهل دائما معرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بهذه الحالة، حيث يمكن أن تكون الأعراض خفية للغاية.

ويعد التعب أحد أكثر علامات التحذير شيوعا للحالة، وفقا لعيادة كليفلاند.

وقد تشعر بالإرهاق إذا كنت تعاني من نقص عام في الطاقة، أو شعور غامر بالتعب.

وأبلغ بعض المرضى أيضا عن آلام غير عادية في العظام، أو تغيرات مزاجية طفيفة.

وحذر الخبراء من أن تقلصات العضلات أو آلامها قد تكون ناجمة عن نقص فيتامين (د).

وقالت كليفلاند ان النقص الحاد في فيتامين (د) يسبب الكساح الذي يظهر عند الأطفال على شكل أنماط نمو غير صحيحة، وضعف العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل.



وهذا نادر جدا.



ومع ذلك، يمكن أن يعاني الأطفال الذين يشكون من نقص فيتامين (د)، أيضا من ضعف العضلات أو آلام العضلات.



كما أن نقص فيتامين (د) ليس واضحا تماما عند البالغين كما الأطفال".

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