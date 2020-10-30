الزراعة تعلن توفر 25 مادة نباتية وحيوانية محليا

2020/10/30 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الزراعة، توفير 25 مادة نباتية وحيوانية محليا اضافة الى الحنطة والشعير.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف في بيان له، امس الخميس، (29 تشرين الاول 2020) أنه "أستنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، أعلنت وزارة الزراعة عن توفيرها للعديد من المحاصيل الزراعية، والنباتية والحيوانية".

واضاف النايف، أن "هذه الوفرة جاءت نتيجة للدعم الذي قدمته الوزارة للفلاحين والمزارعين والتي ساهمت في تشجيعهم على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا والتي أفضت نتائجها بتوفير 25 مادة زراعية نباتية وحيوانية".

واوضح أن "هذه المنتجات تمثل بـ(الطماطم والخيار والباذنجان والبطاطا، اللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والتمر والرقي والبطيخ والثوم والشجر والرمان والشوندر والشلغم والفلفل والباقلاء الخضراء والعسل وبيض المائدة والدجاج الحي والدجاج المجزور الكامل والاسماك النهرية والبحرية المبردة والمجمدة )، أضافة الى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير".

وبين أن "الوزارة ماضية وضمن خطط استتراتيجية فضلا عن الدعم الحكومي وجهود الفلاحين والمزارعين بزيادة المحاصيل الموفرة محليا"، مؤكدا ان "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، "المنافذ الحدودية والاجهزة الأمنية كافة الى تشديد أجراءات منع استيراد المحاصيل الموفرة محليا بغية حماية المنتج الزراعي المحلي و دعما لمنتجنا الوطني".

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