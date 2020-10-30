الاختيار والاضطرار - ساطع هاشم

2020/10/30 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ساطع_هاشم يروى ان جوليان ابن اخت قسطنطين الامبراطور الروماني، كان قد تمرد على المسيحية التي جاء بها خاله، وحاول استرجاع الديانات اليونانية القديمة في أثينا التي رحل اليها لهذا الغرض، لكنه حورب هناك من قبل المؤمنين وقتل بعد سنتين على حكمه عندما أصيب بسهم في صدره، وقبل موته قال كلمته التي غالباً ما يستشهد بها الكتاب: لقد انتصرت أيها الجليلي - والمقصود هو المسيح.وبعد مقتله انتهت اخر الثورات ضد الديانة المس ......





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