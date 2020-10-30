منظمة الصحة في البرازيل: سنحصل على لقاح كورونا منتصف 2021

2020/10/30 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

قال رئيس منظمة الصحة في البرازيل أنطونيو بارا توريس، إنه يتوقع حصول بلاده على لقاح ضد كورونا معتمد وجاهز للاستخدام في برنامج التطعيم الوطني بحلول شهر حزيران من العام المقبل.

وأضاف توريس أن هيئة "أنفيزا للرقابة الصحية لم تقرر الحد الأدنى من الفعالية المطلوبة"، مشيرا الى أن "الهيئة وافقت على لقاحات في الماضي بأقل من 50% من الفعالية".

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 26106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و513 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5.5 مليون شخص، وحصيلة الضحايا 158 ألفا و969 شخصا حتى يوم امس الخميس".

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: روسيا اليوم

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