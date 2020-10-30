بسبب العقوبات الأميركية.. مبيعات هواوي تتراجع وسامسونغ تتصدر

2020/10/30 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت شحنات هواتف هواوي في الربع الثالث مع استمرار العقوبات الأميركية عليها، بينما تمكنت منافستها المحلية" شاومي" من الاستفادة منها، وفقا لقناة "سي إن بي سي".

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