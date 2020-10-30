تفكيك خلية “إرهابية” في الفلوجة

2020/10/30 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أفادت قيادة عمليات الأنبار يوم الخميس بتفكيك خلية “إرهابية” واعتقال أفرادها وعددهم خمسة خلال عملية مباغتة لاستخبارات الجيش في قضاء الفلوجة.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام في بيان تلقته /المعلومة/، إن “استخبارات الفرقة ١٠ عمليات الانبار، نفذت عملية أمنية مباغتة فككت خلالها خلية ارهابية بعد متابعة استمرت لايام”.

وأضاف الغنام أن “الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أفراد الخلية وعددهم خمسة في الفلوجة وأطرافها، وهم مطلوبون للقضاء”.انتهى/25

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