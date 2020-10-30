مصرف الرافدين يعلن شمول منتسبي وزارة جديدة بالسلف والقروض

2020/10/30 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، شمول منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى من حاملي بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف".

وأشار البيان الى أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا".

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