محافظ الديوانية يؤكد: نسبة البطالة تجاوزت الـ”52%” بالمحافظة

2020/10/30 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، أن نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت 52 بالمئة، فيما أشار إلى أن ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية.وقال الشعلان في حوار تابعته /المعلومة/، إن” ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية” لافتا إلى أن “الأراضي الزراعية للرز تقدر نحو 200 ألف دونم “، مبينا انه” ليس هناك تلكؤ في مشاريع التنمية”.وتابع ان” كل المشاريع في الديوانية تأهيلية “، لافتا الى انه “لدينا مراجعة دورية للمشاريع المتلكئة”.ولفت الى ان ” الجهد البلدي في المحافظة لا يستطيع السيطرة على الأنقاض، مشيرا الى وجود ترهل في المحافظة أكثر من قدرتها التشغلية “.ونوه الى ان” بلدية المحافظة مديونة 26 مليار دينار “، وأردف قائلا إن “شركة الرافدين التي تولت مشروع مجاري الديوانية أفلست”.انتهىم25

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