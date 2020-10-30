مسلحون يغتالون “مخبراً” شمال بغداد

2020/10/30 | 09:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر أمني باغتيال “مخبر” على يد مسلحين مجهولين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش يوم الخميس شمال بغداد.

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مسلحين مجهولين، يشتبه أنهم عناصر من داعش الارهابي، فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص يعمل مصدراً للقوات الامنية العراقية (مخبر) ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية”.

وأضاف أن “الهجوم أسفر عن مقتله في الحال”.انتهى/25

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