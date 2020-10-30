الرافدين يعلن شمول منتسبي الدفاع بالسلف المصرفية

2020/10/30 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، شمول منتسبي وزارة الدفاع، الموطنة رواتبهم لدى المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (30 تشرين الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فأنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الاخرى التي يمنحها المصرف".

وأشار الى أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا".



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