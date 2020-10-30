"سجدة شكر".. الإسرائيلي ضياء سبع بحتفل بأول أهدافه مع النصر الإماراتي

2020/10/30 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الإسرائيلي ضياء سبع أول أهدافه مع النصر الإماراتي، حيث ساهم اللاعب في فوز فريقه الجديد على حساب الوصل بثلاثة أهداف نظيفة في ديربي دبي، الذي أقيم الخميس على استاد زعبيل.

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