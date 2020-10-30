الرد السريع تضبط (6) كغم من المواد المخدرة في ميسان

2020/10/30 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلنت قيادة فرقة الرد السريع عن ضبط (6) كغم من المواد المخدرة في محافظة ميسان".وقالت القيادة في بيان انه" بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مواد مخدرة في منطقة الصخره التابعة لناحية العزير في محافظة ميسان ، تم تشكيل فريق عمل من قبل فوج الاستطلاع فرقة الرد السريع وقسم استخبارات الفرقة، ولسرعة واهمية الواجب تم الاستعانة بطيران الجيش والقيام بأنزال في المنطقة َوتفتيشها والعثور على (6) كغم من مادة الحشيشه و (50) شريط حبوب مخدرة، وقد تم ضبط المواد من قبل قسم استخبارات فرقة التدخل السريع".واضافت ان العملية تمت دون حوادث تذكر"./انتهى

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