بغداديون يحتجون على الاساءة الى النبي الاكرم محمد

2020/10/30 | 09:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ، شهدت احياء وضواحي العاصمة بغداد ، مسيرات احتجاج شعبية تدعو الى مقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية استنكارا للاساءة الى رسول الانسانية والرحمة سيد الكائنات النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ./انتهى5

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