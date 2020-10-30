التربية النيابية تكشف عن تقليص مفردات المناهج الدراسية

2020/10/30 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشفت لجنة التربية النيابية، عن اتفاقها على تقليص مفردات المناهج الدراسية وأوقات الدوام في أيام الأسبوع خلال العام الدراسي الجديد.وقال رئيس اللجنة قصي الياسري بحسب الوكالة الرسمية، إن “النقاشات مع وزارة التربية مستمرة بشأن إيجاد آلية مناسبة يمكن تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد”.واكد الياسري الاتفاق مع وزارة التربية على “أخذ موافقة خلية الأزمة ووزارة الصحة قبل تحديد موعد بداية العام الدراسي”.وأشار الى “اتفاق لجنته مع وزارة التربية على تقليص بعض مفردات المنهج الدراسي والعمل بالتعليم المدمج وتشكيل لجنة من الوزارة لتحدد المواد التي سيدرسها الطالب من خلال المنصات الإلكترونية والمواد التي سيتم تدريسها في المدرسة أثناء الدوام”.ولفت الياسري إلى ان “الدوام في المدارس خلال العام الدراسي المقبل سيكون يومين في الأسبوع لكل مرحلة”.انتهى/25

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