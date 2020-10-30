2020/10/30 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … قالت الفنانة المصرية عايدة رياض أنا فعلا مسيحية، ولا أعلم ما يحدث في هذه الفترة، في قول هذا مسيحي أو مسلم، نحن من قديم الزمن واحد، لا فرق بين مسلم ولا مسيحي.



واضافت عايدة انها دائما ما كانت تحتفل بالمولد النبوي وتقوم بتوزيع ” الحلاوة ” او الحلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف رغم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عايدة رياض: انا مسيحية واحتفل بالمولد النبوي، ولا أرضى الإساءة للنبي محمد وكالة الصحافة المستقلة.

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