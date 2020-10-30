مؤسسة مام توقع مذكرة تفاهم مع جامعة حلبجة

2020/10/30 | 10:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مؤسسة مام الانسانية وجامعة حلبجة مذكرة تفاهم لترسيخ ودعم التنمية العلمية والاكاديمية.

وقالت المؤسسة خلال بيان مقتضب، تلقى PUKmedia نسخة منه: انها وقعت، الخميس، مذكرة تفاهم مع جامعة حلبجة، وذلك سعيًا منهما لترسيخ ودعم التنمية العلمية والأكاديمية.

واضاف البيان: ان المؤسسة تأمل ان ينعكس المذكرة إيجابًا على القطاع العلمي والمجالات الإنسانية في المراحل القادمة .

وتعمل المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار " السلام والتعايش.

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان اربيل دهوك زاخو، رانية، حلبجة، خانقين وغيرها.

PUKmedia عن اعلام مؤسسة مام الانسانية‌

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