2020/10/30 | 10:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول نهاية عام 2020.وقد تم بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع إغلاق المزيد من المخيمات.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه تم اتخاذ هذه القرارات بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، التي لا تشارك في القرارات الحكومية المتعلقة بوضع مخيمات النازحين. لافتة الى ان المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم تقع على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية.

واضاف البيان: ان الأمم المتحدة تدعو الى عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة.



وتلتزم الأمم المتحدة بولايتها في التنسيق مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات والذين يعودون إلى ديارهم على الدعم اللازم في طريق عودتهم وعند وصولهم.

واكد ان الأمم المتحدة تتابع التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق.

PUKmedia عن يونامي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تدعو النازحين الى عودة طوعية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تدعو النازحين الى عودة طوعية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).