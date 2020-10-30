أغنى رجل في العالم يخسر 6.8 مليار دولار في يوم واحد

2020/10/30 | 10:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

خسر أغنى رجل في العالم، مؤسس موقع أمازون، جيف بيزوس، 6.8 مليار دولار خلال يوم واحد.

وبحسب ما نشر مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، فقد خسر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، حوالي 5.75 مليار دولار، كذلك مؤسس شركة "تسلا" وSpaceX، إيلون ماسك، حوالي 4.24 مليار دولار.

وانخفض إجمالي ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم بمقدار 37.36 مليار دولار في يوم واحد نتيجة الانهيار في البورصات العالمية، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وبحسب تقديرات الصحيفة، فقد خرج زوكربيرغ من صفوف الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليار دولار، وانتقل المستثمر وارن بافيت إلى المركز السابع في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

المصدر: بلومبيرغ- RT

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