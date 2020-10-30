غربلة المناسبات الدينية

2020/10/30 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

في التاريخ محطات مشرفة وانتكاسات

مقرفة واستذكارها يكون رغم ارادتنا لما

لها من اثر يفرح او يقرح النفس

والاستذكار ايضا له اصوله وله حدوده .

تاريخ الاسلام تاريخ حافل بالاشراقات

والاخفاقا

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