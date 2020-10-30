2020/10/30 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها دول عربية من أجل تمكين المرأة سياسياً، عبر تشجيع دخولها الهيئات المنتخبة، كالبرلمان والمجالس البلدية، فإن عدد النساء اللواتي يتمكنّ من الفوز بعضوية هذه المجالس ما زال قليلاً، لا بل ومتواضعاً، فالنظرة السائدة في المجتمعات العربية للمرأة ما زالت، حتى اللحظة، نظرة محافظة، لا ترى أن المرأة أهل لأن تكون نائباً في البرلمان وسواه من هيئات.وزاد من سطوة هذا التأث ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((كوتا) للنساء - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((كوتا) للنساء - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).